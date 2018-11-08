Вашингтон, 8 ноября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на восьмое место по числу шайб, заброшенных в большинстве. Об этом сообщается на сайте лиги.

Цитата из видео «Every Alex Ovechkin goal from the Ovi Spot (so far)» пользователя NHLUniverse.youtube.com Александр Овечкин забивает гол

В матче с «Питтсбург Пингвинз» Овечкин забросил одну шайбу. Сейчас на его счету 235 шайб в большинстве. Он обогнал по этому показателю Марселя Дионна.

В ближайшее время Овечкин может обогнать Марио Лемье, у которого 236 шайб в большинстве, и Брендана Шэнахэна, у которого 237 шайб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Питтсбург Пинвинз» со счётом 2:1.