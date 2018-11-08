Берлин, 8 ноября, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Ангела Меркель должна досрочно уйти в отставку с поста канцлера Германии. Такого мнения придерживается большинство опрошенных по запросу издания Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

62,2% респондентов согласились с тем, что Меркель должна передать свои канцлерские полномочия будущему лидеру партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в начале 2019 года. «Нет» ответили соответственно 37,8%.

В опросе, опубликованном 7 ноября, приняли участие 4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Ангела Меркель не будет переизбираться на пост председателя ХДС, однако останется канцлером до истечения положенного срока — до осени 2021 года.

За кресло председателя ХДС сражаются министр здравоохранения Йенс Шпан, генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и вернувшийся в политику после долгого отсутствия деятель ХДС Фридрих Мерц.