Китай, 8 ноября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В Китае на одном из заводов прогремел взрыв. Инцидент произошёл сегодня, 8 ноября, в городе Синьлэ в провинции Хэбэй. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

geralt Взрыв

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Уточняется, что на заводе по производству удобрений на воздух взлетела газогенераторная установка. О причинах пока ничего не сообщается, ведётся расследование.

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По данным агентства, в результате ЧП погибли шесть человек, еще семеро рабочих пострадали. Они доставлены в больницу. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года более 135 человек пострадали в китайской провинции Шаньси из-за утечки газа на заводе сталелитейной компании Shanxi Haiwei в уезде Вэньшуй города Льюлян. Один человек погиб.