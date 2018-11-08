Флоренция, Италия, 8 ноября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В итальянской Флоренции на 91-м году жизни умер российский и французский художник, один из основателей неофициальной художественной группы «Лианозово» Оскар Рабин, об этом сообщили в посольстве России в Ватикане.

Images by John «K» Траурная свеча

Художник умер 7 ноября в больнице в результате острого сердечного приступа накануне открытия своей выставки, передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Екатеринбурге в возрасте 90 лет ушел из жизни заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович.

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