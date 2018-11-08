Москва, 8 ноября, 2018, 09:01 — ИА Регнум. «Магазинные воришки» (16+)

Кинопленка

Небогатое японское семейство живет тем, что подворовывает в супермаркетах. Занимаются этим все члены семьи от мала до велика. Небезопасный и предосудительный промысел, как ни странно, является основой для семейного тепла, взаимопонимания, нежности. Однажды семейство находит на улице потерявшуюся маленькую девочку и принимает ее как свою. Вскоре оказывается, что у девочки все же есть родные, причем из совсем другого круга. Но является ли обеспеченность поводом для того, чтобы считать семью благополучной?

Фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда удостоился Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

«Пришелец»

Недалекое будущее. При посадке на Марс российский космический корабль терпит аварию. Чтобы спасти экипаж, его командир по фамилии Чапаев отстыковывает свой отсек и остается в одиночестве на пустынной планете. Пока на Земле отчаянно пытаются наскрести средства на спасательную экспедицию, Чапаев все больше погружается в философские искания. На этом пути его сопровождают то ли реальные, то ли воображаемые потусторонние сущности…

Фантастический фильм является последней работой трагически погибшего музыканта, актера и режиссера Александра Куликова, сыгравшего в своем фильме главную роль.

«Оверлорд» (18+)

Нацистов, гитлеровцев, уничтоживших в концлагерях миллионы людей, часто называют монстрами, двуногими чудовищами. В фантастическом фильме режиссера Джулиуса Эйвери фашизм выступает в чудовищном облике в буквальном смысле слова.

Двое американских десантников выполняют задание в оккупированной немцами европейской деревушке. Но то, что они принимали за обычную военную базу, оказывается филиалом ада, где нацистские ученые-преступники ставят эксперименты на людях в попытке создать армию живых машин для убийства…

«Дубликат» (16+)

Вести двойную жизнь совсем нетрудно, если у тебя раздвоение личности. Молодой человек по имени Джонатан (кстати, режиссерский дебют Билла Оливера называется в оригинале именно так) — типичный «хороший мальчик», но после семи вечера он становится собственным братом-близнецом по имени Джон и ведет веселую ночную жизнь. О приключениях «соседа по телу» Джонатан получает каждое утро видеоотчет — так они условились. Все было бы хорошо, если бы Джон однажды не нарушил другой их уговор и не завел девушку…

«Девушка, которая застряла в паутине» (18+)

Сага о Лиз Саландер — девушке с татуировкой дракона — продолжает жить и после кончины своего создателя Стига Ларссона. Режиссер Федерико Альварес поставил свой шпионский кибердетектив по роману продолжателя франшизы — журналиста Давида Лагеркранца. В его фильме Лисбет в один миг взламывает компьютеры любой степени защиты, вплоть до машин АНБ, лихо водит все, что ездит, метко стреляет из всего, что под руку подвернется, и бьет морды плохим парням (плохие девочки могут не беспокоиться). Не обойдется и без определенной дозы психологического надрыва и скелетов в шкафу.

«Под Сильвер-Лэйк» (18+)

Конспирология всегда в моде! Нервозные люди в шапочках из фольги и без оных, которые то и дело оглядываются через плечо, говорят таинственным шепотом и видят во всем тайные знаки — популярнейшие персонажи городского фольклора. Над ними принято смеяться, но никто не гарантирован от того, чтобы в один прекрасный день пополнить их ряды. Для вполне здравомыслящего молодого человека Сэма, героя фильма Дэвида Роберта Митчелла, переломным моментом становится знакомство с девушкой, которая таинственно исчезла. Пытаясь ее отыскать, он с каждым днем все сильнее запутывается в конспирологических теориях. Оказались ли Сэм и его избранница в эпицентре мирового заговора или все это одно сплошное наваждение?

«Грецкий орешек» (16+)

Если в твоей судьбе не ладится абсолютно все, возможно, пришло время просто сменить обстановку? Так решает главный герой фильма Стаса Иванова и срывается в далекую и лучезарную Грецию. Впрочем, невезение увязывается вслед за ним. Артур нечаянно находит, а потом теряет важную вещь, принадлежащую греческому мафиози и теперь должен ее вернуть. Ну, а пока идут поиски, почему бы не поухаживать за дочкой грозного босса, красивой, как сама Афродита? Может, тебя уже завтра закатают в бетон и выкинут в море, так что нужно спешить радоваться жизни!

«Мои парни — животные» (16+)

Героиня комедии Фина Тейлора Эмма одинока и уже отчаялась найти свою вторую половинку. Ее единственными друзьями мужского пола являются пес и кот. Но в один прекрасный день эти двое волшебным образом превращаются в шикарных парней. Теперь бывшим четвероногим приходится осваивать человеческую жизнь, а Эмме — привыкать к мужскому обществу. Может быть, она наконец-то изменит свой взгляд на сильную половину человечества и найдет свое счастье?

«Непотопляемые» (16+)

Сюжет фильма французского режиссера Жиля Леллуша чем-то напоминает старую советскую комедию «Семь стариков и одна девушка». Как и там, семерка немолодых и совершенно неспортивных мужчин собирается в команду под управлением симпатичной тренерши. Пикантности ситуации придает то, что герои подались в совсем молодой и весьма экзотический вид спорта — мужское синхронное плавание…

«Баба Яга. Начало»

Ведьмами становятся или рождаются? И если уж ты ведьма, то как понять, добрая ты или злая? Колдунья Ядвига живет совсем одна на болоте в избушке на курьих ножках. Все уже забыли ее настоящее имя и зовут просто — Баба Яга. Впрочем, никто ее не зовет, потому что боятся — ведь Баба Яга очень старается внушить всем в округе, что добра от нее ждать глупо. Но однажды в лесной чаще ей встречается смелая девочка Синеглазка, которой очень нужна помощь, — ведь ее царство захватила настоящая злобная ведьма…

Двухмерный мультфильм-сказка создан режиссером Владимиром Саковым

«На край света: В поисках единорога»

Ученый и путешественник Чарльз Уиллард, изучая послание на древних камнях, убедился в реальности заповедной долины, где обитают удивительные животные. Но в результате враждебных козней Уиллард пропадает в джунглях. Его детям Максу и Мелоди предстоит отправиться на поиски отца и открытой им удивительной земли в компании с изобретателем Шонку и его смышленым домашним роботом. Увлекательный мультфильм снят индийским режиссером Камалом Бансалом.