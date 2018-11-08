Москва, 8 ноября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Самое тяжелое кредитное бремя в России несут сотрудники охранных служб, работники сферы транспорта и логистики, а также образовательной отрасли. Таковы итоги анализа, проведенного Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

Кредитная карта

Так, кредиты обходятся охранникам в среднем в 32,7% ежемесячного дохода. Для работников сферы транспорта и логистики показатель составляет 28,4%, для педагогов — 28%, работников общепита — 27,1%.

У юристов и сотрудников турфирм на обслуживание кредитов уходит 26,2 и 25,01% заработка соответственно, у работников масс-медиа — 24,6%, у сотрудников страховых компаний и банков — 19,77%, финансистов и бухгалтеров — 21,89%.

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Менее всего закредитованы работники сферы информационных технологий (12,9%), телекоммуникации и связи (15,1%), а также маркетологи и пиарщики (18,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне роста потребительских кредитов в России падает жизненный уровень населения. Эксперты предупреждают об опасности такой ситуации.

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