Вашингтон, 8 ноября, 2018, 08:47 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах iPhone X загорелся во время зарядки. Об этом сообщил пользователь форума Reddit, приложив к сообщению фотографию в качестве доказательства.

(сс) Carlos Sancho Сгоревший iPhone

По словам автора поста, смартфон принадлежит его сестре. Инцидент произошёл ночью, когда девушка поставила его на зарядку и легла спать. Через некоторое время гаджет воспламенился, а его хозяйка получила ожоги.

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По предположению большинства пользователей, которые оставили комментарии на форуме, дело вовсе не в смартфоне, а в зарядном устройстве, провод которого сильно изношен или повреждён, что и вызвало короткое замыкание.

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Это не первый подобный случай. Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года на Тайване произошёл первый случай возгорания нового iPhone 8 Plus. Устройство на 64 Гб взорвалось во время подзарядки спустя пять дней после приобретения. В этот момент смартфон был заряжен на 70%. При этом во время зарядки использовалось оригинальное зарядное устройство. Уточняется, что устройство взорвалось спустя три минуты после подключения к сети, в результате чего его задняя панель отделилась от остального корпуса.