Пермь, 8 ноября, 2018, 08:43 — ИА Регнум. В Перми суд разрешил спор между управляющей компанией «Мастер комфорта» и ресурсоснабжающей организацией — ООО «Новогор-Прикамье». Производство по делу о двойных платёжных квитанциях прекращено, и сторонами утверждено мировое соглашение, по условиям которого управляющая компания должна сделать перерасчёт за период с 1 июня по 30 сентября 2018 года и исключить начисления собственникам квартир за коммунальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.

Mariposa Квитанции в почтовых ящиках

С 1 июня 2018 года ресурсоснабжающая организация (ООО «Новогор-Прикамье») расторгла договор с управляющей компанией «Мастер комфорта» из-за наличия задолженности УК. С этого времени жители 77 многоквартирных домов начали получать двойные квитанции, что вызвало волну возмущения среди населения.

В соцсети жительница Перми сообщила, что в сентябре звонила в управляющую компанию, чтобы прояснить ситуацию. Ей сказали, что деньги надо перечислять в УК, но проинформировали о суде в октябре.

Начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края подчеркнул, все собственники квартир, которые платили за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в период с 1 июня по 30 сентября в УК «Мастер комфорта», признаются надлежаще исполнившими обязанность по внесению платы за коммунальные услуги.

Стоит отметить, что ситуация, когда ресурсоснабжающая организация расторгает в одностороннем порядке договор из-за долгов управляющей компании, в Перми не единична.