Киев, 8 ноября, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Европейским странам не стоит участвовать в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», так как он ставит под угрозу их энергетическую безопасность. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий в ходе конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед», передает Укринформ.

Harald Hoyer «Северный поток-2»

Парубий отметил, что против проекта выступают Верховная рада, правительство и президент Украины. Киеву лучше других известно, что Россия может использовать «энергетический кнут», чтобы коррумпировать и оказать влияние на политическую верхушку, заявил он.

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Председатель Рады выдвинул инициативу о приглашении США к использованию украинской газотранспортной системы ради её защиты от России. Это не позволит Москве когда-либо взять под контроль над ГТС, утверждает он.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту «Северный поток — 2», две нитки общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод должен пройти через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.