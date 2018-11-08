Каракас, 8 ноября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Венесуэла готовит для стран-участниц ОПЕК презентацию своей криптовалюты «петро», стоимость которой приравнена к цене барреля нефти, заявил министр нефтяной промышленности страны Мануэль Кеведо. Об этом сообщает информационное агентство Венесуэлы.

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По словам главы ведомства, власти Венесуэлы намерены предложить странам ОПЕК «петро» в качестве надежного средства расчетов. Кеведо подчеркнул, что презентация криптовалюты состоится в первом квартале 2019 года и добавил, что Венесуэла планирует продавать всю добываемую нефть за «петро».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что все финансовые операции государственной нефтяной компании PDVSA с 20 августа начнут проходить в венесуэльской криптовалюте «петро».

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Добавим, о создании «петро» Мадуро заявил в декабре 2017 года, а через два месяца в венесуэльскую криптовалюту, обеспеченную нефтяными запасами страны, было вложено иностранными инвесторами $3,3 млрд.

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