Казань, 8 ноября, 2018, 08:17 — ИА Регнум. В банкротном деле экс-главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина резко могут вырасти долги перед основным кредитором — банком, которым ранее и руководил должник. ТФБ направил в адрес конкурсного управляющего экс-банкира претензии на сумму свыше 724 млн рублей — задолженность, которая возникла по договорам поручительства за кредиты ООО «Роял Тайм Групп». Дата рассмотрения ходатайств пока не назначена. Если суд удовлетворит претензии, то реестр кредиторов увеличится в 1,5 раза, на октябрь 2018 года в него включена сумма чуть более 525,113 млн рублей, из которых свыше 356,2 млн рублей приходится на ТФБ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Напомним, бывший председатель правления «Татфондбанка», лишенного лицензии в марте 2017 года и накопившего перед своими бывшими клиентами долгов на более 158 млрд рублей, был признан банкротом в июле 2018 года. После не улучшившей финансовое положение Роберта Мусина процедуры реструктуризации задолженности, была введена процедура реализации имущества. По результатам инвентаризации выяснилось, что у экс-банкира кроме 100%-ных долей в четырёх фирмах, есть разные доли ещё в семи компаниях. Часть своих фирм собственник пытается ликвидировать, а кредиторы выступают против этого.

Читайте также: Имущество и доходы экс-банкира Мусина пересчитали: дело о банкротстве

Помимо банкротства, Роберт Мусин проходит фигурантом ряда уголовных дел, возбуждённых по факту мошенничества и вывода активов из банка. Большую часть прошлого года экс-глава ТФБ провёл в СИЗО, а в январе 2018 года был отправлен под домашний арест. Расследование дел продолжается, ущерб по ним превысил 50 млрд рублей.

Основным кредитором Роберта Мусина, который и инициировал его банкротство, является ТФБ. Банк в начале ноября 2018 года решил пополнить объём своих требований и подал два ходатайства о включении в реестр требований 419 926 446,81 рубля и 305 668 500 рублей.

В 2014—2015 годах между ПАО «Татфондбанк» и ООО «Роял Тайм Групп» были заключены пять кредитных договоров. Сумма задолженности по ним — 520 950 474,25 рубля.

«В обеспечение исполнения обязательств, вытекающих из указанных договоров кредита между ПАО «Татфондбанк» и Мусиным Р. Р., были заключены договоры поручительства, согласно которым поручитель обязался солидарно отвечать перед ПАО «Татфондбанк» за исполнение ООО «Роял Тайм Групп» обязательств по вышеуказанным кредитным договорам», — отмечается в заявлении банка.

По этой серии кредитов банк требует у Роберта Мусина 305 668 500 рублей.

Ещё по 12 кредитам, выданным той же компании, за которую снова поручился экс-банкир, сумма претензий уже превышает 419,9 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, казанское ООО «Роял Тайм Групп», существующее с 2008 года, является компанией-инвестором и соучредителем оператора игорной зоны «Азов-Сити». Единственный участник ООО — кипрская GUCEN ENTERPRISES LTD.

Суд пока не назначил дату рассмотрения новых претензий ТФБ. На октябрь 2018 года в реестр кредиторов банкира была включена сумма чуть более 525,113 млн рублей, из которых свыше 356,2 млн рублей приходилось на ТФБ.