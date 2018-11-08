Штат Калифорния, США, 8 ноября, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Соединённых Штатов провели очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск был осуществлён в 23:01 6 ноября по времени Западного побережья США с базы Ванденберг в Калифорнии, передаёт агентство Associated Press.

U.S. Air Force Пуск ракеты Minuteman III

В пункте командования пояснили, что запуск ракеты был направлен на проверку точности и надежности системы и «никак не связан с какими-то реальными событиями в мире». Также было заявлено, что поставленные задачи были выполнены, однако детали не сообщаются. Учебная цель находилась в Тихом океане.

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О чем говорит неудачный пуск американской баллистической ракеты

Напомним, ракетные запуски в США проводятся регулярно с целью проверки технического состояния стратегического оружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, очередной испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III состоялся 31 июля с авиабазы Ванденберг, расположенной в штате Калифорния, и завершился неудачно. Ракета была уничтожена над Тихим океаном дистанционным сигналом на самоликвидацию. Уточняется, что это было сделано по соображениям безопасности. По заявлению пресс-службы командования глобального удара ВВС США, в ходе полёта ракеты были выявленные «некие аномалии».