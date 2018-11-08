О проблемах с ядерным оружием и цифровом неравенстве: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 ноября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- ОБСЕ не зафиксировала иностранного вмешательства в американские выборы;
- Постпред России при ЕС призывает Брюссель отстаивать сохранение РСМД;
- Глава Каталонии заявил о разрыве с испанским правительством;
- В Приморье надгробия с могил Героев Советского Союза оказались на свалке;
- Цифровое образовательное неравенство зафиксировано в России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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