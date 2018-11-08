Париж, 8 ноября, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании «общеевропейской армии» для защиты от «российской угрозы» подверг критике историк Эдуар Юссон. Эксперт призвал не забывать о цене, которую заплатила Россия за «свободу Европы» в ХХ веке, в статье для издания Atlantico.

Советские солдаты, штурмовавшие рейхстаг. 1945

Юссон отметил, что Макрон заявил о создании «настоящей европейской армии» в городе Верден, где произошло одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны. Однако стоит помнить, что осенью 1914 года Россия несла огромные потери и героически боролась, приближая победу над Германией.

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Не пришло ли время отдать дань России, потерявшей убитыми 1,8 млн военных, задается вопросом историк. Юссон призвал отвлечься от политики и вспомнить о российском народе и о стране, которой мир дважды в ХХ веке обязан спасением.

Потери России в Первой мировой войне составили пять млн человек, включая военных и гражданское население. Во Второй мировой СССР потерял более 27 млн человек убитыми.

Юссон не согласен с Макроном, заявившим о создании независимой системы безопасности в Европе. Серьезно рассуждать об уравновешивании европейского континента с Азией без согласия с Россией нельзя, считает он. Также невозможно рассчитывать на победу над терроризмом без тесного сотрудничества с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США и блока НАТО «европейскую армию», которая предназначена для защиты от возможных угроз со стороны России, Китая и США.

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