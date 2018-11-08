Якутск, 8 ноября, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Урок по кибербезопасности провели в Северо-Восточном федеральном университете сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД и прокуратуры РФ, сообщает 8 ноября пресс-служба вуза.

Кибербезопасность

Советник ректора СВФУ Геннадий Золотарев на встрече отметил, что интернет является информационной средой, у которой имеются положительные и отрицательные аспекты

«Через интернет мы получаем знания, умения, оперативную информацию. Темная сторона интернета — незаконные, несанкционированные, преступные акции с использованием всемирной паутины, — сказал представитель вуза. — Когда призывают идти на митинги или еще какие-то сомнительные акции, тщательно проверяйте информацию».

В свою очередь, представитель прокуратуры Якутии Ирина Машкова сообщила, что самым эффективным методом борьбы с кибер-мошенничеством является профилактика, в частности, разъяснение населению предотвращения интернет-преступлений.

Напомним, с 25 октября по 15 ноября в российских образовательных учреждениях проходит Единый день кибербезопасности, посвященный информационной безопасности и безопасности в сети интернет.

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