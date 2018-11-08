Париж, 8 ноября, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Согласно источнику, близкому к делу, нападение на президента Франции Эммануэля Макрона, возможно, могло произойти во время празднования 11 ноября, сообщает Le Figaro.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Ранее шестеро подозреваемых ультраправых активистов были арестованы по подозрениям в подготовке покушения на президента Эммануэля Макрона.

Среди задержанных — пять мужчин и женщина в возрасте от 22 до 62 лет. По словам источника, знакомого с этим делом, они являются «сторонниками ультраправых взглядов».

Сообщается, что в телефонных разговорах члены этой группы обсуждали противозаконную деятельность, в том числе нападение на президента Франции.

Издание отмечает, что один из подозреваемых, проживающих в Изере, переехал на восток Франции, в то время как Эммануэль Макрон совершает «мемориальное» турне и должен был там появиться 11 ноября. Точное место не называется.

По данным правоохранительных органов, огнестрельное оружие было обнаружено в домах подозреваемых, а также у одного из них был обнаружен кинжал.

Сообщается, что задержания состоялись в рамках предварительного расследования, которое 31 октября 2018 года было открыто прокуратурой Парижа по делу о «преступном заговоре».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шестеро подозреваемых были задержаны 7 ноября 2018 года в трех разных регионах Франции — на юго-востоке Лиона, на границе с Германией и Люксембургом и недалеко от города Рен.