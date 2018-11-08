Владивосток, 8 ноября, 2018, 06:25 — ИА Регнум. В Дальнереченске Приморского края на свалке оказались мемориальные плиты с могил героев-пограничников, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Краевые власти отреагировали — надгробия были вывезены и складированы на территории администрации Дальнереченска.

Ru.wikipedia Мемориал с братской могилы Героев Даманского в городе Дальнереченске, Приморье

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В распоряжении lenta.ru попало видео вандализма — мемориальные плиты с именами Героев Советского Союза, погибших 2 и 15 марта 1969 года во время советско-китайского конфликта на острове Даманском, оказались на городской свалке. На гранитных плитах отчетливо видны фамилии начальника погранзаставы Лаврентия Григорьева, старшего лейтенанта Льва Маньковского, Героя Советского Союза старшего лейтенанта Ивана Стрельникова, Героя Советского Союза полковника Демократа Леонова и старшего лейтенанта Николая Буйневича.

ru.wikipedia Одна из памятных плит мемориала с братской могилы Героев Даманского

Выяснилось, что автор снял видео в конце октября, а в СМИ оно попало лишь 7 ноября. Оказалось, что местные жители нашли эти плиты ещё в конце октября.

На данный момент, как пояснили чиновники, плиты находятся на территории местной администрации:

«В городском парке Дальнереченска, на памятнике даманским событиям, будут установлены новые надгробные плиты. Демонтированные надгробные плиты размещены на хранение на охраняемой территории администрации Дальнереченского ГО».

В соцсетях дальнереченцы бурно обсуждают инцидент:

«И при этом имели хамство старые надгробия выкинуть на свалку, это такое хамство»

«Зачем же так поступать с памятью отцов наших, вместе с отходами на свалку»

Также сообщается, что виновные установлены и наказаны.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению многих экспертов, политологов, да и простых российских граждан, в 1969 году на реке Уссури впервые после Великой Отечественной войны была отражена самая настоящая агрессия, имевшая целью захват чужих территорий и решение политических споров.

В марте 1969 года мужественные пограничники героически приняли бой, сражались до последнего патрона и остались непобежденными, ценой своей жизни защитив Родину и ее рубежи. Советско-китайский пограничный конфликт на Даманском считается самым крупным советско-китайский вооружённым конфликтом в современной истории России и Китая.

В ходе боевых столкновений погибли 58 советских солдат. 19 мая 1991 стороны пришли к соглашению, что остров переходит под юрисдикцию КНР. В настоящее время на острове организован природный заповедник.

Годовщину даманских событий ежегодно отмечают в Приморье.

Открытие мемориального комплекса защитникам острова Даманский состоялось в 2008 году. Инициатором создания памятника для мемориала стал Красноярский благотворительный фонд установки памятника защитникам острова Даманский.