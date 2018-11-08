Москва, 8 ноября, 2018, 06:01 — ИА Регнум. Невозможно винить большевиков в ситуации, что, кроме них, к октябрю 1917 года все остальные проявили свою политическую и историческую импотенцию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Броневик Красной гвардии

"Революция была совершенно спасительной для России, потому что перед ней возник ад Февраля и крах монархии. Поэтому говорить о ее гибельности, видя мерзость Февраля и крах монархии и ту полную импотенцию, о которой в одном пакете говорят коллеги, ну, если всё такое импотентное… то как после этого сетовать на то, что не импотентным оказалось одно начало?» — задал политолог вопрос экспертам, собравшимся в студии.

Говоря же о том, что Россия в начале XX века якобы развивалась стремительными темпами и якобы имела практически все социальные завоевания, включая самый короткий в Европе рабочий день, Кургинян отметил, что это не более, чем сказки Бориса Бразоля, который в белоэмигрантских кругах известен как популяризатор на Западе идей еврейского заговора, которые очень глубоко были впитаны и поддержаны частью западных элит, в том числе — нацистской верхушкой.

«На самом деле все коренные проблемы не были решены, это первое, а во-вторых, было то шестое место в мире, с которого никуда рвануть было нельзя. И даже когда большевики прямо говорили даже жандармам, с которыми они разговаривали: «Вы страну на этом шестом месте удержите, а мы хотим первого или второго», жандармы говорили, что они сумасшедшие», — продолжил эксперт.

Как отмечал Кургинян, именно большевики, разжегшие красный огонь в России, спасли мир и страну от погружения в пучину антигуманистического бытия, переняв эстафету гуманизма у Великой французской революции, разочарование в которых было явлено в бессмысленной Первой мировой войне.