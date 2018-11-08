Вашингтон, 8 ноября, 2018, 05:42 — ИА Регнум. Телеканалу CNN должно быть стыдно за таких журналистов, как Джим Акоста, который задавал американскому президенту Дональду Трампу вопросы о «вмешательстве России», заявил глава США на пресс-конференции, передает Russia Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Во время пресс-конференции Трамп призвал CNN прекратить вмешиваться в политику — «дать мне управлять страной, а вы занимайтесь CNN». Он остановил Акосту, который спрашивал президента о причинах его «демонизации мигрантов».

Между тем Акоста продолжал задавать главе государства вопросы — теперь уже о «вмешательстве России» в американские выборы. Тогда президент Штатов заявил, что все «данные» о «российском вмешательстве» — это фальшивка.

«Хватит, положите микрофон, — сказал Трамп. — CNN должно быть стыдно за то, что вы работаете у них. Вы грубый, ужасный человек. Вы не должны работать на CNN».

Напомним, по данным CNN, политика Трампа вызывает неодобрение больше чем у половины американцев.

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