Москва, 8 ноября, 2018, 04:32 — ИА Регнум. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна могут выписать из больницы уже в ближайшие выходные — 10−11 ноября, заявил друг актера Артур Согомонян агентству «Москва».

Дмитрий Дубинский Армен Джигарханян

По его словам, Джигарханян находится в нормальном состоянии. После выписки актер планирует снова вернуться к работе в театре, хоть ему и нужно немного времени, чтобы окончательно прийти в себя.

«Армен Борисович себя без театра не мыслит», — добавил Согомонян.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Москве был госпитализирован народный артист СССР Армен Джигарханян из-за проблем со здоровьем. По словам его друга, у актера ничего критического не произошло, а просто появились проблемы, требующие «стационарного решения».