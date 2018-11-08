Владивосток, 8 ноября, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Ассоциация рыбопромышленников России (ВАРПЭ) поддерживает идею врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о снижении цен на рыбу в торговых сетях региона. Президент ВАРПЭ Герман Зверев объяснил, зачем Ассоциация обратилась в ФАС РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рыба

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«В ВАРПЭ 12 октября поступило обращение от администрации с предложением проработать вопрос о заключении соглашения с пятью торговыми сетями Приморского края о поставках рыбной продукции предприятиями — членами ВАРПЭ по сниженным ценам и предоставлении информации о предлагаемых условиях поставки. В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» такие соглашения подлежат обязательному согласованию с ФАС РФ. Поэтому, 16 октября ВАРПЭ обратилась в ФАС с просьбой разъяснить, какие действия в рамках подготовки и реализации такого соглашения будут законными — поскольку характер предложенных мероприятий мог быть расценен ФАС России как координация предпринимательской (экономической) деятельности других хозяйствующих субъектов. Положениями статьи 11 ФЗ «О некоммерческих организациях», координация предпринимательской деятельности не является предметом деятельности некоммерческх ассоциаций, к коим и относится ВАРПЭ», — сказал Герман Зверев.

Президент Ассоциации рыбопромышленников России особо подчеркнул, что обращение в ФАС РФ не является жалобой.

«Наше обращение — это не жалоба на действия администрации Приморского края. Она также не является заявлением, указывающим на признаки нарушения антимонопольного законодательства, поскольку указанные обращения регулируются статьями 18.1 и пунктом 2 части 2 ст 39 ФЗ «О защите конкуренции». Обращение Ассоциации рыбопромышленников в ФАС РФ — это всего лишь исполнение установленного законодательством требования о согласовании проекта соглашения между хозяйствующими субъектами касательно объёмов поставок продукции и цен на поставляемую продукцию», — добавил Герман Зверев.

Глава ВАРПЭ отметил, что Ассоциация поддерживает идею врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о снижении цен на рыбу для жителей региона. Более того — ВАРПЭ не считает это нарушением.

«Мы поддерживаем эту идею. Однако, для проведения этой работы необходимо с предприятиями нам необходимо получить разрешение ФАС РФ и согласовать проект с антимонопольной службой. ВАРПЭ готова помогать всем органам региональной власти добиваться того, чтобы рыба стала по-настоящему доступной для людей. Именно ясное понимание того, как устроен государственный механизм регулирования, заставил ВАРПЭ обратиться в ФАС РФ за разъяснениями. В Приморском крае создан важный прецедент влияния на цены в интересах людей. Теперь необходимо этот механизм зафиксировать надолго. Ведь ФАС, которая руководствуется исключительно буквой закона, может в любой момент поставить жирный крест на этой победе и добиться не только её отмены, но и наложить взыскания на рыбаков», — подчеркнул Герман Зверев.

Президент ВАРПЭ напомнил, что ФАС РФ уже однажды поставила тот самый «жирный крест» на очень нужной и важной инициативе рыбаков. В 2012 — 2013 годах предприятия, входящие в Ассоциацию добытчиков минтая заключили добровольное соглашение против браконьерского промысла минтая. Казалось бы — инициатива, заслуживающая только одобрения. Но ФАС РФ не только аннулировала это соглашение, но и наложила на рыбаков многомиллионные штрафы.

«Мы не хотим повторения такой ситуации. Хочу еще раз подчеркнуть: в случае с повышением доступности рыбопродукции для людей ВАРПЭ и администрация Приморского края — союзники. Мы будем работать над этим совместно в соответствии с законодательством», — сказал Герман Зверев.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко намерен обсудить с ФАС политику ценообразования на рыбу в Приморье.

«Удивительно, как ФАС вообще рассматривает такие жалобы, когда они касаются снижения цен на рыбу для дальневосточников и тех, кто изначально любит рыбу и имеет право её потреблять. Другой вопрос, если бы ФАС рассматривала вопрос повышения цены и картельного сговора, тут было бы понятно… Президент ВАРПЭ написал после моей критики о том, что ассоциации должны заниматься обеспечением населения рыбой, а не сидеть в кабинетах и делать умный вид, создавать условия для экспорта. Ты займись вопросами сегодня обеспечения населения рыбой. И они подали жалобу в ФАС, ФАС отреагировала», — сказал Олег Кожемяко.

Глава Приморского края сообщил также, что этот вопрос он поставит перед руководителем ФАС РФ Игорем Артемьевым.

«Уверен, он поймет и поддержит. ФАС должна заниматься вопросами картельных сговоров в случае повышения, а никак не понижения цены. Мы этим вопросом как занимались, так и продолжим заниматься, не обращая внимания на попытки перевернуть с ног на голову политику, которая должна быть на Дальнем Востоке по снижению цен. Это первые шаги, а впереди много работы. Пока три организации, это нужно и дальше развивать», — добавил Кожемяко.

Приморцев возмутила ситуация в которой идея о снижении цен на «народную» рыбу стала предметом разбирательства на уровне ФАС РФ. Люди, живущие на Дальнем Востоке, по общему мнению, имеют право на приобретение дальневосточной рыбы по доступным ценам. Между тем, во многих регионах ДФО люди этой возможности сегодня лишены. Дальневосточников возмутило и заявление ФАС РФ о том, что служба намерена проверить обоснованность снижения цен на рыбу.

«Лучше бы проверяли обоснованность повышения цен. И не только на рыбу. Но когда цены буквально на все растут, как на дрожжах, ФАС не видит повода для проверок», — возмущаются в социальных сетях дальневосточники.

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