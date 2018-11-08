Вашингтон, 8 ноября, 2018, 03:31 — ИА Регнум. Конференция Московский формат по проблемам Афганистана пройдет при участии американского представителя, сообщил журналистам замглавы пресс-службы госдепа Роберт Палладино.

CIA Этническая карта Афганистанга

Палладино пояснил, что американский представитель будет «наблюдать за дискуссиями». По его словам, Вашингтон готов на это ради мира в Афганистане — чтобы «облегчить процесс мирного урегулирования».

Напомним, очередной Московский формат пройдет 9 ноября. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября официальный представитель афганского министерства иностранных дел Сибхат Ахмади заявил, что делегации этой страны на встрече в Москве не будет.