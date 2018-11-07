Берлин, 8 ноября, 2018, 02:58 — ИА Регнум. Крым придется признать частью России, заявил бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер в интервью Aachener Nachrichten.

Olaf Kosinsky Герхард Шрёдер

«Это реальность, которая однажды должна быть признана», — сказал Шредер.

Германский политик напомнил, что Крым в 1954 году «был подарком советского лидера Хрущёва на тот момент советской Украине».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября директор делового и культурного центра Крыма Ярослав Иванченко заявил, что с 2017 года более 150 человек из 36 стран мира вошли в международную ассоциацию «Друзья Крыма».

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