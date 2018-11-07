Оттава, 8 ноября, 2018, 02:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед еврейскими беженцами, которых его страна отказалась принять в 1939 году, 7 ноября передает агентство Reuters.

Еврейские беженцы. 1939

«Мы извиняемся перед 907 немецкими евреями на борту «Сент-Луиса», а также их семьями. Мы сожалеем о бессердечном ответе Канады. Мы сожалеем, что не принесли извинений раньше», — заявил Трюдо в парламенте Канады.

Корабль «Сент-Луис», перевозивший беженцев из нацистской Германии, запросил убежища в Канаде в мае 1939 года, на что от правительства Канады был получен отказ. Беженцы были вынуждены вернуться в Европу, где не менее 250 из них погибли в фашистских концлагерях.

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