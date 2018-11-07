Потсдам, Германия, 8 ноября, 2018, 02:28 — ИА Регнум. Проект газопровода «Северный поток — 2» должен быть реализован с учетом интересов Киева, заявил германский министр экономики и энергетики Петер Альтмайер на 11-й российско-германской сырьевой конференции.

Gazprom.ru «Северный поток»

«Мы считаем правильным и необходимым реализовать «Северный поток — 2», но мы также считаем, что жизненно важные интересы Украины заключаются в том, чтобы в будущем оставаться транзитной страной, и они должны стать интересами ФРГ и Европы», — заявил чиновник.

Читайте также: Миллер обсудил с германским министром энергетики «Северный поток — 2»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября нанесла визит в Киев, заявив, что «критично рассматривает» проект газопровода «Северный поток — 2» и «выступает за то, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль».