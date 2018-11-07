Москва, 8 ноября, 2018, 02:16 — ИА Регнум. Президенту США Дональду Трампу не удалось получить голоса белых женщин из-за поведения и конфронтационной манеры, заявил 7 ноября американский журналист, ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Дмитрий Саймс.

Fibonacci Blue Марш женщин против Дональда Трампа

«У Трампа возникла одна большая проблема, которой, в какой-то степени, у него не было на прошлых президентских выборах. И это проблема с белыми женщинами. Приведу один факт. Последний раз, мне известна статистика, как голосовали избиратели по расам, то 68% всех избирателей — это были белые. Если бы демократы мобилизовали меньшинства — сексуальные, расовые, религиозные, а республиканцы опирались бы в первую очередь на белого избирателя, то у Трампа результаты были бы лучше. Но ему не удалось установить эмоционального или политического контакта с женщинами-избирателями из пригородов», — сказал он.

По словам Саймса, это та категория, которая в финансовом плане, которая не хочет ограниченной миграции, и должна быть с республиканцами.

«Но личность Трампа, его поведение, конфронтационная манера ему помешала получить их поддержку. Если он это учтет, то, я думаю, на следующих президентских выборах у него будут очень сильные шансы», — считает журналист.

Напомним, в США прошли выборы в Конгресс. С небольшим перевесом большинство мест в Палате представителей получает Демократическая партия.