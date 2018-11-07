Каир, 8 ноября, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Военные Египта отрицают обстрел и убийство египетскими военно-морскими силами рыбака из сектора Газа, 7 ноября передает агентство Reuters.

MrAsakku Корабль ВМС Египта

Официальных комментариев по инциденту вблизи города Рафах пока нет. Министерство внутренних дел Газы требует от Египта провести официальное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 7 ноября об обстреле ВМС Египта рыбацкой лодки, который привел к гибели мирного палестинца, заявило движение ХАМАС.

Читайте также: Рыбак в секторе Газа погиб после обстрела ВМС Египта