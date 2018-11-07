Нью-Йорк, США, 8 ноября, 2018, 01:58 — ИА Регнум. День торгов на фондовом рынке США был удачным для всех основных индексов более чем на 2%, 7 ноября передает агентство Reuters.

Ryan Lawler Биржа

К закрытию Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 545,29 пункта (2,13%), до 26 180,30 пункта, индекс S&P 500 — на 58,44 пункта (2,12%), до 2813,89 пункта, индекс Nasdaq — на 194,79 пункта (2,64%) до 7570,75 пункта.

Главным стимулом для рынка стала победа Демпартии США на предварительных выборах в Конгресс в Палате представителей при сохранении Сената за Республиканской партией.

По мнению аналитиков, «разделенный Конгресс» не даст возможности президенту США Дональду Трампу совершать «резких движений» — как минимум, в налоговой политике.

«Это сценарий, при котором нет дополнительного фискального стимула, и мы не испытываем серьезных проблем роста, отличные выборы», — считает Брайан Ник, главный инвестиционный стратег Nuveen Asset Management.

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