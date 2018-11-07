Киншаса, 8 ноября, 2018, 01:41 — ИА Регнум. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус считает, что вспышку вируса Эбола на северо-западе Конго удастся остановить, 7 ноября передает агентство Reuters.

Scientific Animations Модель вируса Эбола

«Мы используем все, что у нас есть. Конечно, это может занять много времени… Но я считаю, что мы можем победить Эболу», — заявил Гебрейсус на пресс-конференции в Бени.

При этом, по словам Гебрейсуса, «речь идет не о расширении средств, а об укреплении того, что мы делаем, особенно — наблюдения за сообществом».

Генсек ВОЗ не уточнил, что имеется в виду под «наблюдением за сообществом». Отметим, последняя вспышка Эболы, которая унесла жизни более 180 человек, в настоящее время распространяется на «мятежном» северо-востоке Конго.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на той же пресс-конференции выступил глава миротворческих миссий ООН Жан-Пьер Лакруа, который пообещал «выследить и нейтрализовать мятежников», мешающих борьбе с лихорадкой.

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