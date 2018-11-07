«Бенфика» и «Аякс» расписали мировую
Лиссабон, 8 ноября, 2018, 01:32 — ИА Регнум. 7 ноября между коллективами «Бенфика» и «Аякс» на стадионе «Эстадио Да Луж» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.
Первый мяч на 29-й минуте забил опытный бразильский форвард Жонас, замкнув передачу Эдуардо Сальвио — 1:0. В дебюте второго тайма Душан Тадич сумел сравнять счет — 1:1.
Статистика матча («Бенфика"/"Аякс»)
Удары 12/10
Удары в створ ворот 8/4
Процент владения мячом 40%/60%
Нарушения правил 18/14
Поданные угловые 2/2
«Аякс» с 8-ю баллами обеспечил себе еврокубковую весну. «Бенфика», набрав 4 очка, заняла 3-ю позицию группы E.
Стартовые составы команд на матч:
«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Диас, Жардел, Альмейда, Фейса, Габриэл, Фернандеш, Жонас, Серви, Сальвио.
«Аякс»: Онана, де Лигт, Мазрауи, Блинд, Тальяфино, ван де Бек, Шене, де Йонг, Нереш, Тадич, Зиеш.
Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.
Желтые карточки: Тальяфико — 34, Жонас — 39, де Лигт — 42, Фейса — 45, Жардел — 70, ван де Бек — 72, Тадич — 83.
Голы: Жонас 29 — 1:0, Тадич 61 — 1:1.