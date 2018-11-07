Кишинёв, 8 ноября, 2018, 01:20 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон, вернувшийся из Москвы, где он встречался с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что Россия может выделить Молдавии $1 млрд на инфраструктурные проекты, причем часть этой суммы — безвозвратно. Как заявил Додон в эфире телеканала «НТВ-Молдова», Москва также готова существенно снизить стоимость закупочной цены газа для Молдавии — до 30%.

Presedinte.md Игорь Додон

Додон дал понять, что всё это возможно в случае победы на парламентских выборах в феврале 2019 года его Партии социалистов. Он также напомнил, что Молдавия по его инициативе уже стала страной-наблюдателем при ЕАЭС.

6 декабря он отправится в Санкт-Петербург на заседание Высшего совета Евразийского союза на уровне президентов стран, где намерен обсуждать торговлю, энергетику и положение молдавских мигрантов в России.

Ранее Додон заявлял, что Россия может профинансировать строительство или ремонт дороги Кишинёв — Тирасполь, связывающей Молдавию и ПМР.