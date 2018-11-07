Вашингтон, 8 ноября, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Подготовка новых антироссийских санкций за «дело Скрипалей» потребует времени для изучения их последствий для самих США, заявил 7 ноября на брифинге представитель госдепа США Роберт Палладино.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, этот вопрос прорабатывается серьезно.

«Мы должны внимательно изучить эффекты, которые могут оказать эти санкции на национальную безопасность США. Я ограничусь этим пояснением, но к этому мы относимся серьезно», — заявил Роберт Палладино.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие санкции Вашингтон ввел против России 27 августа текущего года из-за истерики властей Британии, голословно обвинивших Россию в причастности к так называемому «отравлению Скрипалей».

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