В госдепе США заявили о подготовке новых санкций против России
Вашингтон, 8 ноября, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Подготовка новых антироссийских санкций за «дело Скрипалей» потребует времени для изучения их последствий для самих США, заявил 7 ноября на брифинге представитель госдепа США Роберт Палладино.
По его словам, этот вопрос прорабатывается серьезно.
«Мы должны внимательно изучить эффекты, которые могут оказать эти санкции на национальную безопасность США. Я ограничусь этим пояснением, но к этому мы относимся серьезно», — заявил Роберт Палладино.
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие санкции Вашингтон ввел против России 27 августа текущего года из-за истерики властей Британии, голословно обвинивших Россию в причастности к так называемому «отравлению Скрипалей».
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