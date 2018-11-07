Великий Новгород, 8 ноября, 2018, 00:09 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 8 ноября, состоится первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра города. Как сообщили ИА REGNUM в городской думе, комиссия изберёт председателя, заместителя и секретаря, а также решит, кто из 13 претендентов на пост мэра города будет зарегистрирован.

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«Комиссия рассмотрит документы, представленные претендентами. Основаниями для отказа в участии в конкурсе могут стать несоответствие претендента установленным требованиям, несвоевременное или неполное представление документов», — пояснили в думе Великого Новгорода.

Сам конкурсный отбор состоится 14 ноября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пост мэра Великого Новгорода претендуют 13 человек: это пенсионер Николай Николаев; домохозяин Алексей Качкаев; руководитель организации «Авторемонтный завод Великий Новгород» Антон Кольчугин; начальник отдела ЗАО «Новгородский металлургический завод» Максим Бомбин; вице-спикер Новгородской областной думы, координатор регионального отделения ЛДПР Алексей Чурсинов; лидер фракции «Единая Россия» в Новгородской областной думе Сергей Бусурин; председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков; бывший вице-спикер думы Великого Новгорода Константин Демидов; депутат думы Великого Новгорода, лидер Новгородского регионального отделения партии «Яблоко» Анна Черепанова; бывший вице-мэр Великого Новгорода Сергей Светлов; председатель правления ТСЖ «Борис» Айдын Мамедов; временно неработающий Владимир Ефимов, а также гендиректор ООО «ЮКоМ Консалтинг» Константин Михайлов.