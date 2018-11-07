Мадрид, 7 ноября, 2018, 23:09 — ИА Регнум. Судебный процесс над каталонскими политиками-сепаратистами привел к тому, что президент Каталонии Ким Торра заявил о разрыве с премьер-министром Педро Санчесом и пообещал усилить политическую активность региона в Европе и США в ближайшие недели, сообщает сегодня, 7 ноября, издание La Vanguardia.

Òmnium Cultural Ким Торра

«Месть», «несправедливость», «палачи», «неприемлемо», «аморально» — вот лишь некоторые из тех резких слов, которые использовал глава Женералитета в ходе экстренного выступления перед парламентом Каталонии, оценивая «политическую и юридическую ситуацию».

Вмешавшись в ход работы депутатов, которые собрались сегодня на плановое пленарное заседание, Ким Торра с «театральным драматизмом» (так в La Vanguardia, — прим. ИА REGNUM) провозгласил разрыв с главой испанского правительства Педро Санчесом, в который раз подчеркнул, что не поддержит проект государственного бюджета, потребовал отставки председателя Верховного суда Карлоса Лесмеса и пригрозил поиском посредников в затянувшемся конфликте среди других стран.

Свое внеплановое выступление Торра обосновал необходимостью еще раз осудить «опыт недопустимого», который, по его мнению, проживает Испания. В противном случае, сказал он, «мы рискуем принять неприемлемое». Президент Каталонии подчеркнул, что пленарное заседание не может начаться как ни в чем не бывало: словно в пятницу не были предъявлены обвинения политикам-сепаратистам. Это «тяжелый час», продолжил Торра, когда «несправедливость, диктуемая палачами в деле тех, кто стал выразителем воли народа» превращается в «грандиозный фарс».

Глава Женералитета также заверил, что 18 «граждан, отцов семейств и коллег тех, кто присутствует в зале заседаний» в его глазах невиновны и страдают за правое дело. «Я здесь, чтобы обвинить испанское государство», — объяснил каталонский лидер, заявив о необходимости возвысить голос и сказать публично то, что многие, по его сведениям, говорят в частных беседах: обвиняемые не совершали никакого преступления. Пристально глядя на социалистов — однопартийцев премьер-министра Санчеса, — Ким Торра взывал к их чувствам: «Вы общались с ними, сталкивались по работе, шутили вместе. И вы допустите эту несправедливость? Останетесь безучастными?»

По ходу выступления заявления главы Каталонии становились все более категоричными. По мнению Торры, и прокуратура, и правительственные юристы обозначили свою позицию ясно: они «ищут мести», и именно месть руководит ими при выборе обвинений. Далее глава Женералитета сообщил, что он отказывает в какой-либо поддержке испанскому правительству, в том числе в вопросе бюджета, поскольку «не было принято решения, которое позволило бы избежать судебного разбирательства политического дела».

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Под конец своей речи Ким Торра анонсировал планы сделать каталонский вопрос более интернациональным, чем сейчас. «Мы обратимся ко всем представителям стран Евросоюза, чтобы они увидели, как обращаются с нашими политическими представителями», — сказал он, пообещав также усилить активность Каталонии в США. Глава региона считает, что пора искать помощи третьих лиц в конфликте с Испанией.