Киев, 7 ноября, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Переводы за рубеж и инвестиции на иностранных финансовых рынках будут доступнее на Украине, сообщает 7 ноября «Укринформ».

Samopoznanie.ru

Согласно сообщению, Национальный банк Украины (НБУ) уже обнародовал постановления, принятие которых упростит работу с инвестициями на иностранных рынках. В частности, лицензии для инвестирования за рубеж будут упразднены, то есть любой гражданин и предприниматель на Украине сможет свободно вкладывать за рубеж.

Также любые операции по переводу денег за рубеж на сумму до 150 тыс. гривен ($5,37 тыс.) не будут требовать проверки, она будет проводиться постфактум.

Напомним, ранее НБУ изменил порядок признания структуры собственности банка непрозрачной.