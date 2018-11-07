Ереван, 7 ноября, 2018, 22:27 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 8−9 ноября посетит Казахстан с рабочим визитом.

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Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Никол Пашинян в Астане примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В ходе визита намечаются встречи с представителями армянской общины.

В сессии примут участие главы стран-членов ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан).

Сегодня, 7 ноября, в Астану отправился и. о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян для участия в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности.

Главная интрига предстоящего саммита глав государств-членов ОДКБ — это избрание нового генсека организации, вместо отозванного с этой должности представителя Армении Юрия Хачатурова, который обвиняется в Армении в узурпации власти.

Как сообщил сегодня журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, рассматриваются три возможных варианта.

«Или временное исполнение обязанностей генсека до мая 2020 года заместителем генсекретаря (представителем России) Семериковым, избрание белорусского представителя на этот пост, поскольку после Армении по алфавиту идет Белоруссия. Третий вариант, на котором настаивает армянская сторона, это избрание до мая 2020 года армянского представителя. Какое решение примут лидеры, пока предсказать сложно», — цитирует Ушакова ТАСС.

Он напомнил, что с мая 2017 года пост генсекретаря занимал представитель Армении Хачатуров, бывший секретарь Совбеза Армении. В июле 2018 года ему были предъявлены обвинения спецслужбами Армении. Армянская сторона 1 августа инициировала процедуру отзыва Хачатурова с поста генсека ОДКБ. 30 октября в силу вступило решение о досрочном прекращении его полномочий. С 1 ноября обязанности генсека исполняет российский представитель, заместитель генсекретаря Семериков.

Ушаков подчеркнул, что «вопрос избрания нового генсекретаря достаточно чувствительный, процесс будет проходить в закрытом режиме».