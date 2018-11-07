Москва, 8 ноября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 8 ноября, комитет Госдумы по международным делам проведет совместное заседание с внешнеполитической комиссией Национального собрания Турции, сообщает ИА REGNUM. Заседание пройдет в рамках визита в Москву делегации комиссии по международным делам парламента Турции во главе с ее председателем Волканом Бозкыром.

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Планируется обсудить роль парламентов в развитии российско-турецкого сотрудничества на современном этапе.

«Нас многое объединяет, но о многом мы продолжаем спорить. Все эти вопросы касаются и сирийского урегулирования, и формирования конституционного процесса в Сирии, и ситуаций вокруг Ирака, Афганистана, Пакистана и, в целом, создания полновесной архитектуры безопасности на Евразийском континенте. Здесь, надо признать, Турция важнейший игрок», — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Страны связывают отношения стратегического партнерства, отметил глава комитета, конструктив во всех плоскостях взаимодействия идет по нарастающей, какие бы не были при этом сложными дискуссии.