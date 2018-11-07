Вашингтон, 7 ноября, 2018, 21:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп готов остановить работу правительства в случае, если ему не удастся договориться по вопросу строительства стены на границе с Мексикой с новой Палатой представителей, где большинство получили демократы. Об этом он заявил 7 ноября на пресс-конференции в Белом доме.

The White House Дональд Трамп

Отвечая на вопрос о том, возможна ли остановка работы правительства в том случае, если Палата представителей заблокирует финансирование строительства, президент заявил, что «не может ничего гарантировать, но это возможно».

Напомним, по итогам состоявшихся накануне выборов в Конгресс США республиканцы сохранили большинство в Сенате, тогда как большинство в Палате представителей перешло к представителям Демократической партии.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что демократы постоянно мешают строительству заслона от нелегальной миграции. В конце августа глава Белого дома сообщал, что на реализацию проекта уже потрачено $3,2 млрд, но для ускорения строительства он намерен просить на эти цели ещё $5 млрд в текущем году