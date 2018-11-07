Вашингтон, 7 ноября, 2018, 21:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его следующая встреча с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном состоится только в следующем, 2019 году. Об этом Трамп заявил сегодня, 7 ноября, на пресс-конференции в Белом доме по итогам промежуточных выборов.

The White House Дональд Трамп

Журналисты спросили Трампа, состоится ли в декабре 2018 года его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Трамп ответил, что встреча будет в будущем, 2019 году.

«Она случится, но когда-нибудь в следующем году», — сказал Трамп.

Напомним, что в этом году Трамп впервые встретился с Ким Чен Ыном в Сингапуре. Лидеры двух стран обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова и заявили о том, что оба стремятся довести этот процесс до конца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что официальный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, который ожидался в конце ноября 2018 года, переносится на будущий год. Точная дата не определена.