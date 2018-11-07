Санкт-Петербург, 7 ноября, 2018, 21:03 — ИА Регнум. Простые жители Санкт-Петербурга в день 101-й годовщины Октябрьской революции приносили цветы к бюсту основателю Советского государства Владимиру Ленину, который установлен на Петроградской стороне, на пересечении улицы Ленина и Большого проспекта П.С.

ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Ленина в Санкт-Петербурге

Корреспондент ИА REGNUM, побывавший здесь днем в среду, увидел порядка десяти человек. Они негромко общались между собой, никаких лозунгов у них в руках не было.

У подножия монумента кто-то оставил небольшой самодельный плакатик, на котором на красном фоне значилось: «Пенсию — работавшим!». Очевидно, людей продолжает волновать проблема состоявшейся пенсионной реформы, в ходе которой возраст выхода на пенсию с 2019 года начнет повышаться.

Добавим, что сам памятник и окружающая его территория содержатся в отличном состоянии, а сам бюст явно был помыт накануне памятной даты.

Напомним, что вечером 7 ноября, вопреки отказу в согласовании со стороны властей, состоялись акции левых сил в честь годовщины Октября — на площади Ленина и у крейсера «Аврора».