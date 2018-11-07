Москва, 7 ноября, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Американцы выбрали для Украины концепцию «чёрной дыры», заявил 7 ноября политолог Сергей Марков в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Он рассказал, что в 2014 году европейцы предлагали концепцию создания из Украины витрины для России, которая покажет, как хорошо дружить с Западом. Но вмешались американцы, и была выбрана другая концепция — «Украина не как витрина, а как чёрная дыра, как анти-Россия».

«Этот проект реализуется. Что для этого нужно? Уничтожить православие — вот они и уничтожают, русский язык уничтожить. Думаете, кто-то думает, чтобы экономика развивалась? Нет. Чтобы было легче молодых людей забривать в солдаты и отправлять убивать в Донбасс надо, чтобы они были безработные и нищие», — отметил Марков.

Напомним, посол США на Украине Мария Йованович предложила этой стране покупать американский уголь вместо украинского.