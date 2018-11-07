Москва, 7 ноября, 2018, 20:27 — ИА Регнум. МЧС России ужесточит правила проверок торговых центров, повысив категорию риска объектов массового пребывания людей со «значительного» на «высокий», заявил 7 ноября главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарная команда

Для осуществления этих планов МЧС подготовило проект постановления правительства об изменениях нормативных документов о Государственном пожарном надзоре. Также ведомство намерено с 2020 года проверять подобные объекты каждые два года.

Социально значимые и опасные объекты массового пребывания людей будут отнесены к категории «чрезвычайно высокого риска», которая будет добавлена к пяти уже существующим категориям.

По словам Рината Еникеева правительство подпишет постановление в текущем году, а с 2019 года проверки будут планироваться по новым нормативам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный государственный инспектор по пожарному надзору заявил, что до 80% объектов массового пребывания людей в России проектируются и сдаются в эксплуатацию с нарушенниями норм противопожарной безопасности.