Галифакс, Канада, 7 ноября, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Транспортный самолёт Boeing 747 авиакомпании Sky Lease Cargo совершил жёсткую посадку в международном аэропорту Галифакс Стэнфилд в Канаде. Об этом сообщается 7 ноября на странице аэропорта в Twitter.

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Как уточняется, инцидент произошёл сегодня в 5:15 по местному времени (13:15 мск).

Самолёт, прибывший из Чикаго, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В результате лёгкие травмы получили четыре члена экипажа. Все они были доставлены в больницу.

Сообщается, что ЧП не повлияло на расписание работы воздушной гавани.