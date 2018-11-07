Вашингтон, 7 ноября, 2018, 20:23 — ИА Регнум. В большинстве американских штатов, в которых проходили промежуточные выборы в сенат и палату представителей США, а также выборы губернаторов, подсчитано подавляющее большинство бюллетеней. Итоги выборов в существенной степени уже определены и могут претерпеть изменения в результате послевыборных процессов, в частности, опротестования их результатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Согласно имеющимся официальным данным, республиканцам удалось отбить у демократов четыре места в сенате Конгресса США (при условии, что во втором туре выборов в Миссисипи победит республиканский кандидат, что не факт). Таким образом, у республиканцев в сенате может быть 52 голоса, а у демократов — 48. Плюс у республиканцев есть вице-президент, который является председателем Сената, однако участвовать в голосовании может лишь в тех случаях, когда голоса делятся поровну.

А вот расклад в палате представителей конгресса явно сложился не в пользу действующей администрации: демократы смогли отобрать у республиканцев аж 30 мандатов конгрессменов. Это на 12 мандатов больше, чем необходимо для минимально эффективного большинства. Это лучший результат демократов на выборах в палату представителей за последние восемь лет.

Что касается губернаторских выборов, то демократы теперь располагают 23 губернаторами, республиканцы — 26.