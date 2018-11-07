МЧС: 80% объектов массового пребывания людей не отвечают нормам пожарных
Москва, 7 ноября, 2018, 19:56 — ИА Регнум. До 80% объектов массового пребывания людей в России сдаются в эксплуатацию вопреки нормам пожарной безопасности, заявил 7 ноября главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.
В частности, Еникеев отметил, что противопожарные нормы нарушаются на всех стадиях — от строительного проектирования до приемки объекта в эксплуатацию.
Кроме того, главный государственный инспектор по пожарному надзору напомнил, что до сих пор понятие «торговый центр» не урегулировано в нормативных документах. По мнению Рината Еникеева, нормативное урегулирование позволило бы заложить основные требования к объектам данного типа, которые было бы необходимо учитывать уже на стадии проектирования.
Кроме того, главный государственный инспектор по пожарному надзору заявил о необходимости ежеквартальных проверок систем оповещения на объектах массового пребывания людей.
Как сообщало ИА REGNUM, пожары в торговых центрах, ночных клубах и тому подобных заведениях с печальной регулярностью приводят к гибели людей из-за несоответствия таких объектов нормам противопожарной безопасности.