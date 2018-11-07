Берлин, 7 ноября, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Две трети немцев рады тому, что канцлер Ангела Меркель покидает пост председателя «Христианско-демократического союза» (ХДС) — об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, 7 ноября опубликованные Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель

Выборка опроса, проведенного для Bild поллстером Insa, составила 4000 человек. Согласно опросу, только 38% опрошенных граждан Германии желали, чтобы Меркель осталась на посту председателя христианских демократов, 62% — против.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Ангела Меркель объявила об уходе с поста председателя ХДС. На посту канцлера ФРГ госпожа Меркель будет оставаться до 2021 года.

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