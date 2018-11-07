Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, 7 ноября, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Норвежская судоходная компания Tschudi, которая управляет логистической базой в Киркенесе, заключила контракт на создание временной перегрузочной площадки для ямальского СПГ, транспортируемого в Европу, пишет норвежская газета High North News.

Highnorthnews.com Карта, показывающая зимнюю операцию «Новатэка» по доставке СПГ из порта Сабетта в Европу

По данным издания, перегрузка газа с СПГ-танкеров ледового класса на обычные СПГ-танкеры будет осуществляться в Хоннингсвоге.

Напомним, ранее компания «Новатэк» озвучила планы по созданию перевалочных комплексов на Севморпути — плавучие хранилища СПГ должны появиться в Кольском заливе и на Дальнем Востоке. Первый комплекс компания намерена создать только к 2022 году. Пока планы не реализованы, маршрут поставок идет мимо Мурманска (см. фото).

По данным издания, первая передача ямальского СПГ в норвежском порту состоится во второй половине ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Мурманской области рассчитывают на то, что помогут газифицировать регион.

Напомним, сегодня Мурманская область — мазутозависимая территория. За счет этого вида топлива вырабатывается более 75% тепла. В этом году стоимость мазута для региона оказалась неподъемной и депутатам пришлось просить помощи у федерального центра.

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