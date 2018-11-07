Нью-Йорк, США, 7 ноября, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Организация объединенных наций больше не надеется на проведение выборов в Ливии в декабре 2018 года, 7 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

В мае во Франции представители западных держав и ООН поддержали идею провести общенациональные выборы в Ливии 10 декабря 2018 года, однако реально проведение выборов остается невозможным.

Проведение выборов срывает как отсутствие договоренностей между правительством Триполи и ЛНА Халифа Хафтара, удерживающего власть над востоком Ливии, так и бесконечная война между более мелкими группировками на всей территории страны.

Ожидается, что данный момент будет отражен 6 ноября в выступлении спецпредставителя ООН по мирному урегулированию в Ливии Гасана Саламе в Совете безопасности ООН.

«Мы должны ускорить этот процесс, о чем Саламе скажет, и после этого начнем движение к голосованию. Календарь выборов будет провален, но это не самая большая проблема», — сообщил журналистам источник в МИД Франции.

Отметим, фактическое нахождение стран в состоянии гражданской войны не всегда мешает ООН поддерживать в них проведение выборов.

Так, в текущем году ООН были приняты результаты выборов в Мали, где в ходе голосования были атакованы сотни избирательных участков, а также выборы в Афганистане, до проведения которых не дожили полтора десятка кандидатов, а сам день выборов был отмечен терактами по всей стране.