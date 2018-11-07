Москва, 7 ноября, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Крыло новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 разрушилось при перегрузке, достигшей заявленной конструкторами отметки в 104% от допустимого уровня, сообщает 7 ноября телеканал «Звезда».

Dmitry Zherdin Су-57

Кроме того, телеканал опубликовал видеозапись испытаний композитных конструкций новейшего боевого самолета при помощи специальных механизмов.

Представитель ОКБ Сухого Александр Шкода при этом пояснил, что отличным результатом таких испытаний считается разрушение крыла при нагрузках от 99 до 104% от допустимых.

«Если мы получим больше 104%, то это не очень хорошо, потому что означает, что конструкция перетяжелена», — подчеркнул Александр Шкода.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший российский многофункциональный истребитель Су-57 создан в ОКБ имени Сухого и совершил свой первый полет в 2010 году. Истребитель оснащен двигателями с изменяемым вектором тяги, обеспечивающими ему сверхманевренность в воздушном бою. Многофункциональный истребитель Су-57 предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей в условиях противодействия вражеской системы ПВО, проведения авиаразведки и разрушения систем ПВО и структур управления силами противника.

На данный момент истребитель Су-57 существует в количестве 10 экземпляров, которые используются для наземных и воздушных испытаний.

В войска истребители Су-57 должны начать поступать в 2019 году.