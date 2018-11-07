Каир, 7 ноября, 2018, 19:39 — ИА Регнум. президент Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси выразил свою готовность оборонять арабские страны Персидского залива в случае появления военной угрозы этим государствам. Об этом сообщило 6 ноября международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Президент также добавил, что народы арабских государств должны иметь представление о том, что происходит в регионе.

Kremlin.ru Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

Отвечая на вопрос об американских санкциях против Ирана, Ас-Сиси отметил, что нестабильность в регионе влияет на всех и что любая страна в регионе, характеризующаяся нестабильной обстановкой внутри страны, способна повлиять на всех соседей.

Ас-Сиси отметил, что Египет уже не раз доказывал свою солидарность с позицией Саудовской Аравии и ОАЭ, поддержав их действия во время катарского дипломатического кризиса и отвергая попытки Ирана оказывать давление на другие страны в регионе.